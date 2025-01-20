Александр Кержаков: видел, как в «Зените» употребляли снюс

Бывший российский нападающий, экс главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков признался, что видел, как в «Зените» употребляли снюс.

— Вы сказали про насвай. Сейчас среди футболистов и других спортсменов популярен снюс. Вы сталкивались с такой проблемой в своих командах?

— В мой последний год в «Зените» видел, как некоторые употребляли снюс. Сам же не пробовал, да и как главный тренер почти не сталкивался. В Суботице один раз шёл на матч. У одного мальчика из дубля, который тренировался с нами, заметил в шортах «шайбу». Заставил его выбросить и сказал, что это сильно влияет на мышцы, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».