Александр Кержаков объяснил, почему пока не вернулся к тренерской работе

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс главный тренер «Кайрата» Александр Кержаков объяснил, почему пока не вернулся к тренерской работе.

«Нет предложений, которые бы во мне как-то откликнулись. У меня идёт внутреннее переосмысление: живу моментом, когда мне не нужно находиться в постоянном стрессе. Это придаёт жизненной энергии и лёгкости.

Плохо, что нет работы, но сегодняшнее состояние перебивает негативные мысли от её отсутствия. Я занялся собой, занялся спортом, провожу больше времени с семьёй. Плюс, вернувшись в Россию, понимаешь, какое счастье, когда можешь с родными и близкими встречаться и разговаривать вживую, а не по видеосвязи», – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».