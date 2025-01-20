Нападающий ЦСКА Койта: поблагодарил Шуманского за передачу

Нападающий ЦСКА Секу Койта высказался по итогам товарищеского матча с «АГМК» (4:1). Койта в этой встрече отметился забитым мячом.

«Мы все здесь профессионалы, мы готовы к таким условиям работы. У нас две тренировки в день. Мы справляемся со всеми нагрузками. Я поблагодарил Артёма Шуманского за передачу, он проявил профессионализм. Он увидел, что я нахожусь в лучшей позиции, поэтому он принял правильное решение», — сказал Койта в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между ЦСКА и «АГМК» состоялся в воскресенье, 19 января. На восьмой минуте нападающий «АГМК» Хуршид Гиёсов открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч ЦСКА спустя три минуты забил полузащитник Кирилл Глебов, которому ассистировал форвард Тамерлан Мусаев. На 18-й минуте хавбек Иван Обляков вывел армейцев вперёд, реализовав пенальти. На 74-й минуте отличился нападающий красно-синих Секу Койта. На 85-й минуте форвард ЦСКА Артём Шуманский довёл счёт до разгромного — 4:1. После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «АГМК» после 26 сыгранных матчей в чемпионате Узбекистана занимает второе место, заработав 47 очков.