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Нападающий ЦСКА Койта: поблагодарил Шуманского за передачу

Нападающий ЦСКА Койта: поблагодарил Шуманского за передачу
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Нападающий ЦСКА Секу Койта высказался по итогам товарищеского матча с «АГМК» (4:1). Койта в этой встрече отметился забитым мячом.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
19 января 2025, воскресенье. 16:30 МСК
АГМК
Алмалык, Узбекистан
Окончен
1 : 4
ЦСКА
Москва, Россия
1:0 Гиёсов – 8'     1:1 Глебов – 11'     1:2 Обляков – 18'     1:3 Койта – 74'     1:4 Шуманский – 86'    

«Мы все здесь профессионалы, мы готовы к таким условиям работы. У нас две тренировки в день. Мы справляемся со всеми нагрузками. Я поблагодарил Артёма Шуманского за передачу, он проявил профессионализм. Он увидел, что я нахожусь в лучшей позиции, поэтому он принял правильное решение», — сказал Койта в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч между ЦСКА и «АГМК» состоялся в воскресенье, 19 января. На восьмой минуте нападающий «АГМК» Хуршид Гиёсов открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. Ответный мяч ЦСКА спустя три минуты забил полузащитник Кирилл Глебов, которому ассистировал форвард Тамерлан Мусаев. На 18-й минуте хавбек Иван Обляков вывел армейцев вперёд, реализовав пенальти. На 74-й минуте отличился нападающий красно-синих Секу Койта. На 85-й минуте форвард ЦСКА Артём Шуманский довёл счёт до разгромного — 4:1. После 18 туров РПЛ ЦСКА располагается на шестой строчке в турнирной таблице, набрав 31 очко. «АГМК» после 26 сыгранных матчей в чемпионате Узбекистана занимает второе место, заработав 47 очков.

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