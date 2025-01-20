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«Безобразный, уродливый «Милан». Капелло раскритиковал «россонери» после игры с «Юве»

«Безобразный, уродливый «Милан». Капелло раскритиковал «россонери» после игры с «Юве»
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Бывший главный тренер «Милана» Фабио Капелло раскритиковал игру «россонери» в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Ювентусом» (0:2), а также высказался о шансах клуба на попадание в Лигу чемпионов.

Италия — Серия А . 21-й тур
18 января 2025, суббота. 20:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Милан
Милан
1:0 Мбангула – 59'     2:0 Веа – 64'    

«Победа «Ювентуса» над «Миланом» — ключевой результат в гонке за место в Лиге чемпионов. Что мне бросилось в глаза, так это неубедительная игра «Милана». Безобразный, уродливый «Милан», явно уступающий, особенно с технической точки зрения.

Команда Консейсау с трудом справлялась с прессингом «Юве». В первом тайме, в тех редких случаях, когда им удавалось чисто выстроить игру сзади, они даже создали несколько моментов. Но забить не удалось, а во втором тайме они полностью провалились. Их игра в построении была катастрофической, плохо управляемой, со всеми этими передачами назад на Меньяна.

Чувствуется, что независимо от того, кто сидит на скамейке запасных, «россонери» всегда полагаются на свой левый фланг: если Тео и Леан не зажгут его, то наступит полная темнота. Фофана и Рейндерс не справились, а остальные? Даже не стоит упоминать. А тут ещё Беннасер, измученный травмами, явно не в форме, и это заметно. В результате «Юве» просто перекрыл левый фланг, нейтрализовал двух лучших игроков «Милана» и эффективно прессинговал остальных.

«Гонка для «россонери» закончилась? Подождите. Во-первых, мы до сих пор не знаем, отправит ли Серия А четыре или пять команд в главный европейский турнир в следующем сезоне. К тому же Консейсау только-только появился на скамейке «россонери», так что ещё слишком рано выбрасывать полотенце. Однако если «Милан» продолжит играть так же, как вчера в Турине, их надежды на попадание в Лигу чемпионов практически исчезнут», — приводит слова Капелло Football Italia.

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