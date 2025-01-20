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«Парень был совсем пьяный — шатался». Кержаков вспомнил, как отчислил игрока из «Томи»

«Парень был совсем пьяный — шатался». Кержаков вспомнил, как отчислил игрока из «Томи»
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс-тренер «Кайрата» Александр Кержаков вспомнил, как отчислил игрока из «Томи». Кержаков возглавлял «Томь» с 2020 по 2021 год.

— Заканчивая разговор о вредных привычках. В Томске вы отчислили из команды игрока, когда он пришёл пьяным на тренировку.
— Прямого запрета на алкоголь не было. И я не видел, чтобы при мне употребляли. Был только один случай, на одном из выездов, по пути в Томск: несколько ребят после игры взяли по банке пива в самолёт, это максимум.

Касательно игрока, который был пьяным на тренировке, — это в первую очередь неуважение к партнёрам. Парень был прямо совсем пьяный — шатался. Если бы он ушёл, пока я его не видел, о чём ему и говорили ребята, всё бы могло быть иначе. Видимо, он был совсем не в адеквате. Какой бы ни был игрок, даже если бы он забивал по пять голов в матче, — мне всё равно. Есть коллектив и уважение, которое должно быть превыше всего. Это был единственный случай, когда я выгнал игрока, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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