Александр Кержаков: крики «Зенит» — позор российского футбола»? Меня это не задевает

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как относится к оскорбительной кричалке в адрес сине-бело-голубых.

— Как легенда клуба, когда вы сейчас слышите с трибун «Зенит» — позор российского футбола», что вы испытываете?

— Меня это не задевает.

— А почему это происходит?

— «Зенит» шесть лет подряд чемпион, болельщикам других команд это неприятно. «Зенит» превосходит по составу своих соперников. В том числе благодаря возможностям, которые есть у клуба. Хотя сейчас и «Краснодар», и «Спартак» могут покупать игроков за сопоставимые цены.

— Позор ― громкое слово.

— Очень громкое. Но я не согласен, что «Зенит» — позор российского футбола. Это команда-флагман, у клуба шесть титулов подряд. Такого ни у кого не было, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».