Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков: крики «Зенит» — позор российского футбола»? Меня это не задевает

Александр Кержаков: крики «Зенит» — позор российского футбола»? Меня это не задевает
,
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как относится к оскорбительной кричалке в адрес сине-бело-голубых.

— Как легенда клуба, когда вы сейчас слышите с трибун «Зенит» — позор российского футбола», что вы испытываете?
— Меня это не задевает.

— А почему это происходит?
— «Зенит» шесть лет подряд чемпион, болельщикам других команд это неприятно. «Зенит» превосходит по составу своих соперников. В том числе благодаря возможностям, которые есть у клуба. Хотя сейчас и «Краснодар», и «Спартак» могут покупать игроков за сопоставимые цены.

— Позор ― громкое слово.
— Очень громкое. Но я не согласен, что «Зенит» — позор российского футбола. Это команда-флагман, у клуба шесть титулов подряд. Такого ни у кого не было, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Материалы по теме
«Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами». А. Кержаков — о «Зените» и не только
Эксклюзив
«Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами». А. Кержаков — о «Зените» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android