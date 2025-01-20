«Ювентус» хочет приобрести защитника «Ньюкасла» — Романо

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника «Ньюкасл Юнайтед» Ллойда Келли, сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, итальянцы уже сделали предложение по аренде футболиста, однако руководство «сорок» отклонило это предложение. Также сообщается, что «Ньюкасл» не принял предложение в размере € 13 млн по Келли от турецкого «Фенербахче». Отмечается, что «Ювентус» рассчитывает договориться с англичанами о трансфере за € 15 млн.

26-летний Ллойд Келли выступает за «Ньюкасл» с лета 2024 года. За это время футболист провёл в составе «сорок» 13 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 18 млн.