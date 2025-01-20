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Александр Кержаков: ушёл из «Кайрата» сразу, как услышал слова президента в свой адрес

Александр Кержаков: ушёл из «Кайрата» сразу, как услышал слова президента в свой адрес
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс-тренер «Пари НН» и «Томи» Александр Кержаков рассказал, почему покинул «Кайрат».

— А что было с «Кайратом»?
— Часто тренеры говорят, что решили разойтись «по соглашению сторон» или «по семейным обстоятельствам». Кажется, в таких случаях кто-то что-то скрывает. Есть характер людей, планирование горизонта: «Скажу меньше — выше вероятность, что следующий работодатель даст мне работу, ведь про него я плохо не скажу». У многих тренеров случались конфликты, из-за которых им приходилось увольняться или их выгоняли. Но это не вываливалось наружу. Мне же нечего скрывать — было бы глупо говорить, что я решил уйти из «Кайрата» по семейным обстоятельствам.

— Вас же тогда признали лучшим тренером месяца. «Кайрат» шёл первым — и вас почти сразу увольняют. Писали, президент «Кайрата» сказал в раздевалке, что «вы говно, а не тренер».
— Случились вещи, которые, на мой взгляд, недопустимы в команде. Другого выбора у меня не было. Может, есть тренеры, которые могли бы такое стерпеть — ради работы. Но не я. Человеческое уважение стоит во главе как в работе, так и в жизни. Либо уважаешь себя, либо терпишь.

— То есть как только вы это услышали, сразу для себя всё решили?
— Да. Потом про меня много чего рассказывали. А я не слишком воспринимаю, когда что-то в СМИ преподносят от «источника из клуба». Если говоришь правду, почему стесняешься сказать от себя? Зачем прятаться? Если скрываешь своё имя — что-то нечисто. Было много жёстких слов. Как сейчас помню: «группировки в команде», «я разговариваю по телефону и не прихожу на тренировки», «не владею командой». Всё это глупости — в первую очередь был результат. Команда не была на первом месте на протяжении двух лет ни одного дня, а мы пришли и вышли на первое место через два месяца, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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