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«Морозов встретил в рубашке и трусах». Кержаков ― о главной истории, связанной с тренером

«Морозов встретил в рубашке и трусах». Кержаков ― о главной истории, связанной с тренером
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал о главной истории, связанной с бывшим тренером сине-бело-голубых Юрием Морозовым.

— Какое у вас самое яркое воспоминание о Морозове?
— 2002 год, Ростов. Я только приехал из сборной России после дебютного вызова. Морозов вызывает нас с Аршавиным в день матча. Это конец марта, в Ростове светит весеннее солнышко, и Юрий Андреевич встретил нас в одной рубашке с коротким рукавом и в трусах. Сажает нас, пацанов 19 и 20 лет, и начинает советоваться: «Кого поставить в нападение — Огородника или Тарасова?» Для нас это было что-то — сам Морозов с нами советовался! Тем более Огородник и Тарасов нас старше. Сошлись на том, что сыграть должен Женя Тарасов. В итоге Женя ещё и отдал голевую передачу.

Морозов был консервативных взглядов. Красное носить было запрещено, бутсы — обязательно только чёрного цвета. Я позволил себе из молодёжной сборной привезти серебристые бутсы в 2001-м — Юрий Андреевич очень хмуро на меня посмотрел. Но в этих бутсах я забил в первом же матче, так что получил на них молчаливое одобрение от Морозова, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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