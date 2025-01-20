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Олейников: цель «Крыльев Советов» — попасть в восьмёрку по итогам сезона РПЛ

Олейников: цель «Крыльев Советов» — попасть в восьмёрку по итогам сезона РПЛ
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Полузащитник «Крыльев Советов» Иван Олейников огласил цель команды на текущий сезон. По словам Олейникова, самарцам нужно попасть в топ-8 лучших.

«Хотим провести хорошо весну, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ, чтобы даже в стыки не попали. У нас есть цель — попасть в восьмёрку», — сказал Олейников в эфире «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Крылья Советов» занимают 10-е место с 18 очками. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

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