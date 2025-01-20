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«Когда много денег — не паришься». Александр Кержаков вспомнил, какие суммы давал в долг

«Когда много денег — не паришься». Александр Кержаков вспомнил, какие суммы давал в долг
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков вспомнил, какие суммы давал в долг, отметив при этом, что зачастую деньги ему не возвращали.

— Ваш брат недавно рассказал в интервью, что у него есть книжка, где расписано, кто и сколько ему должен денег.
— Даже я не знал об этом.

— Как у вас с этим? Часто просят в долг?
— Сейчас уже кто у меня просить будет? Бессмысленно, я не в той ситуации (смеётся).

— Раньше часто просили?
— Конечно. А я давал.

— Возвращали?
— Думаю, от силы процентов 10 людей из всех вернули.

— Серьёзно?
— Да, конечно. Когда денег много — не паришься особо об этом.

— Самая большая сумма, которую у вас одалживали и не вернули?
— Самую большую я сам профукал (улыбается). Если серьёзно, то, наверное, по $ 10 тыс. нескольким людям.

— Люди просто пропадали?
— Сначала обещали, потом пропадали. Ну и я переставал общаться с такими людьми, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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