Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Иттифак — Аль-Ахли. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Кержаков назвал команды РПЛ, которые нравятся ему больше остальных

Александр Кержаков назвал команды РПЛ, которые нравятся ему больше остальных
,
Комментарии

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков назвал команды РПЛ, которые нравятся ему больше остальных.

— Кто вам больше всего сейчас импонирует в РПЛ?
— Все лидеры. «Зенит», правда, в концовке малость буксанул, к сожалению. «Краснодар» и «Спартак» иногда выдают хорошие игры, как и «Локо», – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице.

Материалы по теме
«Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами». А. Кержаков — о «Зените» и не только
Эксклюзив
«Сейчас осознаю, как бездарно распоряжался деньгами». А. Кержаков — о «Зените» и не только
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android