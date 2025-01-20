Кассано: почему топ-клубы берут Мудрика, Мармуша и Кварацхелию, а на Леау не смотрят?

Бывший нападающий «Милана» Антонио Кассано высказался об отсутствии предложений по покупке португальского форварда «россонери» Рафаэла Леау.

«Сити» забирает у «Айнтрахта» Мармуша за € 75 млн. «Пари Сен-Жермен» берёт Кварацхелию за € 75 млн. Если кто-то хочет его, Леау, они идут, платят за него и забирают. Почему топ-команды мира, «Бавария», «Барселона», «Реал», «Манчестер Сити», не рассматривают его? За Мудрика заплатили € 100 млн. Почему они едут и берут этих игроков себе, а на этот феномен, о котором все говорят, никто не смотрит? Вопрос!» — приводит слова Кассано Milan News.

В нынешнем сезоне Леау сыграл за клуб 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.