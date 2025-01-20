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Александр Кержаков объяснил, почему перестал употреблять алкоголь

Александр Кержаков объяснил, почему перестал употреблять алкоголь
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков объяснил, почему перестал употреблять алкоголь.

— Вы сказали, что сами перестали употреблять алкоголь. Как давно?
— 29 мая я подписал контракт с «Кайратом». После этого за три месяца работы в «Кайрате» выпил два глотка коктейля на праздновании дня рождения Руслана Аджинджала. А после ухода из «Кайрата» за два с половиной месяца — максимум бокал вина раз в две-три недели. И потом в свой день рождения максимум пару бокалов вина. После этого совсем прекратил.

— Что побудило?
— Захотелось заняться собой, посмотреть, как это влияет на организм. Также начал заниматься спортом каждое утро. Понял, что не хочется, чтобы всё это потом улетело в трубу из-за того, что выпью. Как уже говорил, внутренне чувствую себя лучше. Конечно, влияет отсутствие стресса. Когда работаю тренером — часто болею. У меня сильно подсаживается иммунитет из-за переживаний, даже пару раз из-за болезни пропускал матчи, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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