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Кержаков высказался о желании Дзюбы вернуться в сборную России ради рекорда по голам

Кержаков высказался о желании Дзюбы вернуться в сборную России ради рекорда по голам
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Бывший российский нападающий «Зенита» и «Севильи» Александр Кержаков высказался о желании форварда «Акрона» Артёма Дзюбы вернуться в сборную России ради рекорда по голам. У Кержакова и Дзюбы по 30 забитых мячей в составе национальной команды.

— Если футболист в любом возрасте сильнее других конкурентов по позиции, он должен быть в сборной. Если нет, то какие вопросы?

— Карпин предлагал вам с Дзюбой один на один сыграть и выяснить, чей рекорд.
— Мне? А я тут при чём? Я восемь лет не играю.

— Слуцкий сказал, что если бы он был на месте Карпина, то вызвал бы вас обоих на матч с Брунеем и посмотрел бы, кто больше забьёт.
— А я бы спросил у Слуцкого: если бы он был на месте Карпина, вызвал бы он на матч с Брунеем меня и Артёма или вызвал бы только Дзюбу (смеётся)? – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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