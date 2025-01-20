Александр Кержаков: не верю в демотивированность игроков «Зенита», у них есть эго

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков высказался о проблемах, с которыми сталкиваются сине-бело-голубые по ходу текущего сезона РПЛ.

— В чём проблема «Зенита»?

— На первый взгляд, какие проблемы? Клуб делит первое место с «Краснодаром». А так, я не верю в демотивированность. Если ты футболист — у тебя есть собственное эго. Как можно выходить на поле, не хотя играть? Чемпионства не могут приесться. Да, есть игры, которые смотреть не очень приятно, но давайте подождём конца чемпионата, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков).