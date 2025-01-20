Радимов считает, что Андрей Мостовой должен бороться за звание лучшего футболиста России

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Андрея Мостового.

«Я знаю Моста ещё по «Зениту‑2», он у меня там играл. Он игрок сборной в самом расцвете сил. По моему мнению, Мостовой в том возрасте, когда надо не просто играть, а быть лидером «Зенита», что у него получается во многих матчах. На месте Андрея я бы поставил цель — бороться за звание лучшего футболиста страны», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

В текущем сезоне на счету 27-летнего Андрея Мостового 22 матча за петербургский «Зенит» во всех турнирах, шесть забитых мячей и три результативных паса. Сине-бело-голубые по итогам осенней части сезона занимают в турнирной таблице РПЛ вторую строчку, набрав 39 очков в 18 матчах и уступая лидирующему «Краснодару» только по результату личной встречи.