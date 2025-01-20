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Александр Кержаков: после ЧМ-2002 я потерял голову

Александр Кержаков: после ЧМ-2002 я потерял голову
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что потерял голову из-за соблазнов после чемпионата мира по футболу — 2002.

— Дзюба ― эпатажный. Вы кажетесь скромным. Сами себя считаете таким?
— Раньше точно не был. Когда играл, совершал вещи, которых можно и нужно было бы избежать. Например, в общении с журналистами после матчей. Бывало, смотрел на них свысока. Хочется предостеречь ребят. Если они считают, что поступают соответственно своему статусу, игнорируя тех же журналистов после матчей только из-за своего раздутого эго, — это нехорошо. Потом многие об этом будут жалеть.

— Вы теряли голову из-за соблазнов?
— Конечно. После чемпионата мира 2002 года на меня свалилась огромная слава. У меня полтора года карьеры, мне 19 лет, а меня везде узнают. Мне начало казаться, что могу себе позволить то, чего другие не могут. Никаких диких вещей я не творил, но, бывало, относился к людям высокомерно, я это понимаю под «потерял голову». Но меня быстро вернули на землю близкие люди, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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