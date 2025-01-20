Александр Кержаков сравнил по силе составы «Зенита» сейчас и команды при Спаллетти

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков сравнил по силе составы сине-бело-голубых сейчас и команды при итальянском тренере Лучано Спаллетти.

— А кто из нынешнего «Зенита» играл бы в составе Спаллетти?

— Надо смотреть по позициям.​

— Хорошо. Малафеев и Латышонок?

— Конечно, Слава — 100%.

— Караваев и Анюков.

— Очевидно, что Анюков.

— Бруну Алвеш и Ломбертс против Нино и Эраковича.

— Я бы первую версию оставил.

— Кришито или Дуглас Сантос.

— Вот здесь сложно — примерно одного уровня игроки. Если бы не было Кришито, а играл бы Сантос, ничего бы сильно не поменялось.

— Барриос и Денисов.

— Тоже тяжело. Барриос ― очень сильный. Но у Гарика больше харизмы и лидерских качеств. Это футболисты одного типажа. Барриос бы точно не испортил, мог бы заиграть.

— Вендел и Зырянов.

— Пф, никаких шансов у Вендела. Он очень качественный игрок, но у Кости я видел решения, которых у бразильца никогда не было. Когда Зырянов забил «Баварии»… Я не думаю, что Вендел может забить «Баварии» так, чтобы вся мюнхенская защита улетела вообще в другую сторону. У Зырянова была футбольная харизма, играть с ним — одно удовольствие. В любой момент мог покатить, куда надо.

— Данни и Клаудиньо.

— Данни сильнее — 100%.

— Фланги ― Быстров и Лазович против Мостового и Мантуана?

— Даже обсуждать нечего — первый вариант.

— Ну и Кержаков или Кассьерра?

— Без комментариев (смеётся), – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».