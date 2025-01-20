Стали известны подробности переговоров «ПСЖ» и «Астон Виллы» по переходу Джона Дурана

Переговоры между «Пари Сен-Жермен» и «Астон Виллой» по трансферу колумбийского нападающего Джона Дурана продолжаются, сообщает журналист Маттео Моретто в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, английский клуб просит за форварда более € 70 млн. Сообщается, что переговоры можно назвать трудными, но в случае неудачи Дуран остаётся целью парижан на летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 21-летний Дуран принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.