Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс-тренер «Томи» и «Кайрата» Александр Кержаков рассказал, чего никогда не сможет простить.

— Чего вы никогда не сможете простить?

— Предательства. Это банально, но это действительно сложно простить. Предательство, измену. Со всем остальным можно смириться.

— А что может растрогать?

— Из последнего – фильм с Энтони Хопкинсом «Одна жизнь». Там про англичанина, который во время Второй мировой войны поехал в Чехословакию вывозить еврейских детей. Это такая лайт-версия «Списка Шиндлера». В конце фильма этого англичанина в пожилом возрасте пригласили на передачу, где весь зал оказался из тех людей, которых он спас. На этом моменте я прослезился. Пошёл даже в туалет в самолёте, чтобы меня никто не увидел, ха-ха, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».