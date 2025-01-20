А. Кержаков: верю, что игроки РПЛ могут прожить на 30 тысяч рублей в месяц

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России, экс-тренер «Томи» и «Кайрата» Александр Кержаков считает, что футболисты РПЛ могут прожить на 30 тысяч рублей в месяц. Ранее вратарь «Зенита» Евгений Латышонок признался, что ему хватило бы такой суммы, если жить на базе клуба.

— Наверняка читали о новом тренде — сколько тратят на жизнь футболисты РПЛ. Верите, что игрок может жить на 30 тысяч рублей в месяц?

— Я только жил месяц на базе в Алма-Ате в июле, когда работал в «Кайрате». И не тратил вообще ничего. Меня кормили — а я никуда не выходил.

— Но разве игроки РПЛ не прибедняются?

— Если правда живут на базе — верю в такие цифры. Если игрок без семьи и живёт на базе, платить надо только за телефон, – сказал Кержаков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».