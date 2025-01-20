Лахиялов: многие ожидали, что Хвича перейдёт в клуб с большими амбициями на победу в ЛЧ

Бывший нападающий «Ахмата» и «Анжи», а ныне президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов прокомментировал переход крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии во французский «ПСЖ» из итальянского «Наполи».

«Переход Хвичи вызвал неоднозначную реакцию у спортивной общественности в России. Многие ожидали, что Хвича перейдёт в клуб с большими амбициями на победу в Лиге чемпионов. Потому что в качестве претендентов на Кварацхелию назывались и «Манчестер Сити», и «Барселона», и многие другие клубы. Но Хвича сделал иной выбор. Наверное, он руководствовался своим сердцем.

Понятно, что по финансовой составляющей вряд ли кто-то мог предложить ему условия больше, чем «ПСЖ». Что касается спортивной составляющей, я думаю, всё-таки у чемпионата Франции уровень на порядок ниже, чем у чемпионата Италии. Даже если посмотреть по командам, претендующим на победу в этих лигах. В Италии можно насчитать семь клубов, борющихся если не за чемпионство, то за место в четвёрке. Это «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта», «Наполи», «Рома», «Лацио». А во Франции одна-две, максимум три команды, которые могут оказать серьёзное сопротивление «ПСЖ». Будем смотреть, сможет ли Хвича помочь парижскому клубу достичь его главной цели – победы в Лиге чемпионов. Но я, конечно, сомневаюсь в этом», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

Грузинский футболист перешёл в парижский клуб 17 января из «Наполи», за который он выступал с 2022 года. В СМИ появлялась информация, что французский гранд приобрёл Кварацхелию за € 70 млн, не считая бонусов. Трудовое соглашение с 23-летним футболистом рассчитано до 2029 года.

В нынешнем сезоне Кварацхелия принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока с «Наполи» было рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.