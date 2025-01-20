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Полузащитник «Крыльев Советов» Олейников назвал своего кумира в футболе

Полузащитник «Крыльев Советов» Олейников назвал своего кумира в футболе
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников назвал португальского нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим единственным кумиром в мире футбола.

«С детства Роналду был моим кумиром и до сих пор им является. Помню, в школе мы с ребятами передавали друг другу по bluetooth нарезки его финтов. Наверное, с этого времени я полюбил его игру. Он — мой единственный кумир», — сказал Олейников в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Роналду сыграл за «Аль-Наср» 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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