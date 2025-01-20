«Говорю гадости, могу назвать трусом». Голкипер «Пари НН» Медведев — об отражении пенальти

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Никита Медведев, ранее выступавший в составе «Локомотива», рассказал, как пытается дезориентировать бьющих футболистов перед исполнением 11-метрового удара.

«Перед пенальти часто стараюсь дезориентировать бьющего. Подойдут любые слова. Чтобы ты ни говорил — сработает. Я порой говорю какие-то гадости. Могу назвать трусом: «Знаю, как ты исполняешь. Давай, бей туда же, куда и в прошлый раз. Не бойся». Это лишь футбол — после игры я подхожу к бьющему и жму руку. Но когда я должен делать свою работу — буду делать максимум, чтобы сбить с толку соперника.

Как раз вспомнил случай. 2020-й, мой «Локомотив» играет на сборах в Дохе с «Ростовом». Дошло до серии пенальти. К мячу подходит Олег Кожемякин — он находился в «Ростове» на просмотре, а сейчас в «Сочи». Ростовским ребятам, которые меня не знали, я перед той игрой прокидывал: «Разговаривал с Кафановым — знаю, куда будете бить». Хотя мы это вообще не обсуждали!

Так вот, Кожемякин мне не забил — и «Локо» победил. После игры Олег звонит нашему с ним агенту: «Всего пару пенальти пробил за карьеру — а откуда Виталич знает, куда я бью? Я ж только приехал на просмотр!» Вот так иногда лабуду какую-нибудь несёшь игрокам — думают, сумасшедший, а прокатывает», — приводит слова Медведева Sport24.

Медведев перешёл в «Пари Нижний Новгород» летом 2024 года из «Ростова», за который выступал предыдущие два года. В нынешнем сезоне российский голкипер в общей сложности принял участие в 18 матчах во всех соревнованиях, в пяти из которых он отыграл «на ноль». В этих играх Медведев пропустил 34 мяч. Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

За свою карьеру Медведев также выступал за московский «Локомотив», «Рубин», ижевский «Зенит».