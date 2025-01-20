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Игрок «Крыльев Советов» Олейников заявил, что хотел бы перейти в более статусный клуб

Игрок «Крыльев Советов» Олейников заявил, что хотел бы перейти в более статусный клуб
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Футболист самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников признался, что хотел бы проявить себя и заслужить приглашение в более статусный клуб.

«Остаюсь после тренировок у нас на базе. Когда у нас с ребятами есть время, мы бьём по воротам, тренируем удары после передачи. За счёт этого улучшилась реализация. Конечно, хочется показать себя в «Крыльях» и заслужить приглашение в более статусный клуб», — сказал Олейников в эфире «Матч ТВ».

Олейникову 26 лет, за «Крылья Советов» он выступает с лета 2024 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 21 матч во всех турнирах, забил три гола и сделал четыре результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Олейникова в € 1,2 млн. Действующий контракт Ивана с самарскими «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2027 года.

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