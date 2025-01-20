Широков — об Энрике: у руководства «Зенита» спросите, зачем им нужен такой дорогой игрок

Бывший полузащитник «Зенита» Роман Широков высказался о возможном переходе бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский клуб за € 30 млн + € 2 млн бонусами.

«У руководства «Зенита» спросите, зачем им нужен такой дорогой игрок. Если тратят большие деньги, значит, считают это разумным. Наверное, стоило бы обратить внимание на российскую молодёжь в нынешнее время, не раз говорили об этом. Но дальше разговора же не пошло. Я смотрю на факты, зачем мне верить или нет, что клубы поменяют свою политику. Вы видите тенденцию, что русские сейчас больше играют?» — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.