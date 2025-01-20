Широков: молодым в «Локомотиве» по 50 лет, чтобы им сил не хватило во второй части РПЛ?

Бывший полузащитник и капитан сборной России Роман Широков поделился мыслями о выступлении московского «Локомотива» во второй части сезона Российской Премьер-Лиги.

«Шансы «Локомотива» во второй части сезона будут зависеть от тренерского состава, как их будут тренировать. Молодым в «Локомотиве», что ли, по 50 лет, чтобы им сил не хватило во второй части чемпионата? Или же у них нет опытных игроков? Дима Баринов, например, да и не он один. Там каждый уже года по три играет. Или всё же по 50 лет надо сыграть, чтобы опыт появился? Каждый из них лет по 15 уже играет в футбол с детской школы. Там же тоже приобретался опыт, чтобы конкурировать со своими сверстниками. Они же держали какой-то уровень в школах, скорее всего, были топами.

А спад есть у любой команды. Тут больше психология. Кто-то ломается, а кто-то – нет. Кто не ломается, тот в топе. У каждой команды есть от трёх до пяти неудачных матчей. У «Зенита» или «Динамо» с ЦСКА, что ли, нет спадов? И так же может быть у «Локомотива», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.