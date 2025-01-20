Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян высказался о своём уходе после 12 лет в клубе

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян перечислил футболистов, которые пополнили состав армейцев за время его работы в клубе, а также высказался о своём уходе из стана армейцев в конце 2024 года.

«Предлагаю вам дать оценку 12 годам работы в клубе. При моём участии как скаута или спортивного директора в первой команде ЦСКА оказались следующие игроки: Головин, Кучаев, Тикнизян, Марадишвили, Влашич, Бекао, Бийол, Гогуа, Лукас Сантос, Сигурдссон, Магнуссон, Нисимура, Ахметов, Н’Диайе, Обляков, Дивеев, Адольфо Гайч, Фукс, Зайнутдинов, Бохинен, Рондон, Языджи, Карраскаль, Мухин, Гбамен, Медина, Заболотный, Милан Гаич, Зделар, Мендес, Мойзес, Роша, Агапов, Файзуллаев, Келлвен, Давила, Лукин, Глебов, Кисляк, Мусаев и Круговой. Плюс выиграли серебро и Кубок России.

Мы понимаем, что качество работы селекционного отдела – это игрок в старте и прибыль с продаж. Результатом работы спортивного директора являются командные достижения. Мой уход точно не был основан на результатах и качестве работы селекционного отдела», — приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора.

ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 31 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом».