Канчельскис: «Зениту» будет сложно найти замену нынешним бразильцам

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном переходе бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в санкт-петербургский «Зенит» за € 30 млн + € 2 млн бонусами, а также поделился мыслями о возможном уходе Вендела и Клаудиньо из стана сине-бело-голубых, к которым проявляют интерес клубы из Бразилии.

«Если у «Зенита» есть возможность, почему бы не купить Энрике за такие деньги? Все же по возможностям действуют. Вопрос к руководителям, насколько целесообразен этот трансфер. Будем надеяться, что в ближайшем будущем будем играть в еврокубках. Время покажет. Могу пожелать Энрике только удачи!

Конечно, уход Вендела и Клаудиньо будет потерей. Но вы же понимаете, сколько времени они играли в «Зените». Было понимание, они притёрлись. Сейчас надо приглашать новых. Но пока они адаптируются, потребуется немало времени. Любой бразилец, который уйдёт из «Зенита», будет потерей. Будет сложно найти замену нынешним бразильцам. Это большой труд для селекционеров», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.