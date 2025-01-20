€ 35 млн за переход Энрике из «Ботафого» в «Зенит» получит «Лион» — L’Equipe

Французский футбольный клуб «Лион» получит все € 35 млн от трансфера правого вингера Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит». «Лион» владеет правами на игрока и нуждается в деньгах, чтобы снять трансферный бан. Об этом сообщает известное французское издание L’Equipe.

По данным источника, полученные деньги помогут «Лиону» выйти из-под ограничений со стороны Национальной дирекции контроля и управления. Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал трансфер Энрике. Отметим, что владельцем «Ботафого» и «Лиона» является один и тот же человек — американский бизнесмен Джон Текстор.

Луис Энрике перешёл в «Ботафого» из испанского «Бетиса» в феврале минувшего года. В сезоне-2024 полузащитник сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 22 млн.