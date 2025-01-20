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Червиченко: трансфер Энрике — хороший ход «Зенита». Больше резонов, чем негатива

Червиченко: трансфер Энрике — хороший ход «Зенита». Больше резонов, чем негатива
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном переходе бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«Я понятия не имею, что Энрике за игрок. Сумма за него какая-то астрономическая, но «Зенит» уже побывал в этой шкуре. Насколько понимаю, в этом трансфере не всё будет деньгами, ведь в «Ботафого» летом должен перейти Вендел. Наверное, так и получится, что Вендел и Клаудиньо меняются на одного бразильца.

Если подойдём к этому вопросу так, что просто перекладываются деньги из одного места в другое, наверное, хороший ход. Ведь сегодняшние бразильцы уже застоялись и ждать от них какого-то рвения не стоит. Вместо этих двух приходит Энрике, и, если он окажется таким звёздным, как его цена, это будет грамотно. Здесь больше резонов, чем негатива», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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