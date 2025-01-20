«Спартак» сыграл вничью с «Черноморцем» в первом матче на сборах

Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и новороссийский «Черноморец». Команды играли на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция). Матч проходил в закрытом режиме в формате трёх таймов по 45 минут. Игра завершилась вничью — 3:3.

Первый тайм завершился победой «Спартака» со счётом 3:0. Голами в составе красно-белых отметились коста-риканский нападающий Манфред Угальде, вингер Маркиньос и полузащитник Наиль Умяров.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.