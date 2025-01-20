Денис Бояринцев объяснил, зачем «Спартаку» понадобились дорогостоящие Солари и Илич

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев рассказал, зачем красно-белые планируют приобрести хавбека аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари и полузащитника «Торино» Ивана Илича. Бояринцев объяснил это тем, что «Спартак» вынужден конкурировать с «Зенитом».

«А как конкурировать с «Зенитом», если не покупать таких же дорогих игроков, как у «Зенита»? Приходится раскошеливаться, других вариантов нет. Хочешь сильного легионера — надо тратить деньги. Потому что «Зенит» становился чемпионом даже в те сезоны, когда играл на одной ноге. Но посмотрите, сколько тратят петербуржцы на своих легионеров», — приводит слова Бояринцева «Комсомольская правда».

В нынешнем сезоне Солари сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

Илич принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.