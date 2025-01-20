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Прудников: из РПЛ сейчас тяжело уехать в Европу любому игроку, в том числе иностранцу

Прудников: из РПЛ сейчас тяжело уехать в Европу любому игроку, в том числе иностранцу
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Бывший нападающий московского «Спартака» Александр Прудников поделился мнением о возможном уходе молодых российских футболистов из Российской Премьер-Лиги в европейские чемпионаты.

— От нас сейчас тяжело уехать в Европу любому игроку. В том числе иностранцу. Но из наших молодых ребят можно сделать неплохие кадры. Раз в других странах могут найти интересных игроков в регионах, то и у нас могут. У нас же в стране было много талантливых спортсменов.

– Кто из россиян сейчас ближе всех к отъезду? Батраков и Глушенков?
– Никто не застрахован от травм и других неудач. Если они будут продолжать в том же духе, то у них многое может получиться, – приводит слова Прудникова Metaratings.

На зимний перерыв «Краснодар» ушёл на первом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 39 очков после 18 сыгранных туров. Второе место занимает «Зенит», также набрав 39 очков. Замыкает лидирующую тройку «Спартак», на счету которого 37 очков. В зоне вылета располагаются «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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