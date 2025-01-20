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Александр Мостовой: € 35 млн за Энрике — бешеные деньги и переплата «Зенита»

Александр Мостовой: € 35 млн за Энрике — бешеные деньги и переплата «Зенита»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе бразильского вингера «Ботафого» Луиса Энрике в «Зенит».

«Мы не знаем, какой Энрике футболист. Но если за него просят такую огромную сумму, значит, за ним следят и многие его хотят. Но в сегодняшних реалиях российского чемпионата € 35 млн — это бешеные деньги и однозначная переплата. Такие деньги за футболиста — это уровень трансферов топ-5 лиг Европы. Завышенные ожидания и давление будет не только на игрока, но и на «Зенит». Не будем забывать, что «Зенит» может купить 10 игроков, а потом пятерых продать. Ещё вопрос в том, что делать с таким количеством футболистов из группы атаки», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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