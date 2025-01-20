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«Спартак» выступил с заявлением после ничьей с «Черноморцем»

«Спартак» выступил с заявлением после ничьей с «Черноморцем»
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Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением о дальнейшем графике команды после ничьей в товарищеском матче с новороссийским «Черноморцем» (3:3).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
20 января 2025, понедельник. 10:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 3
Черноморец
Новороссийск, Россия
1:0 Угальде – 12'     2:0 Маркиньос – 27'     3:0 Умяров – 40'     3:1 Никифоров – 55'     3:2 игрок на просмотре – 60'     3:3 игрок на просмотре – 65'    

«Ничья с «Черноморцем» в первом матче года. Сегодня вернёмся в Москву, а после нескольких выходных отправимся на второй сбор в ОАЭ», — говорится в заявлении в телеграм-канале красно-белых.

Первый тайм матча с «Черноморцем» завершился победой «Спартака» со счётом 3:0. Голами в составе красно-белых отметились коста-риканский нападающий Манфред Угальде, вингер Маркиньос и полузащитник Наиль Умяров.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.

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