«Спартак» выступил с заявлением после ничьей с «Черноморцем»

Пресс-служба московского «Спартака» выступила с заявлением о дальнейшем графике команды после ничьей в товарищеском матче с новороссийским «Черноморцем» (3:3).

«Ничья с «Черноморцем» в первом матче года. Сегодня вернёмся в Москву, а после нескольких выходных отправимся на второй сбор в ОАЭ», — говорится в заявлении в телеграм-канале красно-белых.

Первый тайм матча с «Черноморцем» завершился победой «Спартака» со счётом 3:0. Голами в составе красно-белых отметились коста-риканский нападающий Манфред Угальде, вингер Маркиньос и полузащитник Наиль Умяров.

На данный момент «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, набрав 37 очков после 18 матчей. У подопечных Станковича 11 побед, четыре ничьих и три поражения.