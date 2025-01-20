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На 59-м году жизни скончался врач Владимир Коробейников, работавший в структуре «Пари НН»

На 59-м году жизни скончался врач Владимир Коробейников, работавший в структуре «Пари НН»
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Спортивный директор «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов сообщил о смерти врача, работавшего в структуре нижегородцев, Владимира Коробейникова.

«В понедельник, 20 января, на 59-м году жизни после тяжёлой, продолжительной болезни скончался Владимир Сергеевич Коробейников – врач, работавший в структуре ФК «Пари НН». Владимир Коробейников родился 2 октября 1966 года в городе Шахунья Нижегородской области. Окончил Нижегородскую государственную медицинскую академию. С июня 2022 года был врачом «Пари НН-М», а затем перешёл в «Пари НН-2». Спасибо, доктор. Вечная тебе память», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место с 16 очками. В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Акроном».

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