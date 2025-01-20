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Александр Мостовой: Голенков и Сергеев стали бы усилением для «Локомотива»

Александр Мостовой: Голенков и Сергеев стали бы усилением для «Локомотива»
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Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию об интересе «Локомотива» к нападающему «Крыльев Советов» Ивану Сергееву и форварду «Ростова» Егору Голенкову. Ранее «Чемпионат» сообщал, что оба футболиста входят в шорт-лист железнодорожников.

«Голенков и Сергеев стали бы усилением для «Локомотива» и ослаблением для команд, которые их отдают. Голенков вообще нормальный парень — хорошо проявляет себя в отведённое ему время. Он мне нравился ещё года два назад, когда выходил на замены. Я бы отдал предпочтение Голенкову. Сергеев уже побыл в «Зените», выиграл трофеи, а Голенков ещё не получал своих шансов. Также Голенков более молодой», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Иван Сергеев в текущем сезоне провёл 13 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча. Егор Голенков сыграл в 20 матчах, отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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