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Аргентинский защитник Перес раскрыл причины ухода из «Оренбурга»

Аргентинский защитник Перес раскрыл причины ухода из «Оренбурга»
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Аргентинский защитник Матиас Перес рассказал о своём ухода из «Оренбурга». Футболист перешёл в парагвайский клуб «Серро Портеньо».

«Я оставил «Оренбург», потому что появилась возможность принять участие вместе с «Серро Портеньо» в Кубке Либертадорес. Это было для меня одним из главных устремлений в карьере. А кроме того, это возможность быть ближе к семье. Я слышал об интересе других российских клубов ко мне. Но ничего конкретного — одни разговоры», — рассказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Перес перешёл в «Оренбург» в 2022 году. Всего футболист провёл за российский клуб 57 встреч, в которых отметился 10 забитыми голами.

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