«Матч ТВ» покажет все матчи Зимнего Кубка РПЛ — 2025

Все матчи третьего розыгрыша Winline зимнего Кубка РПЛ будут транслироваться на федеральном телеканале «Матч ТВ». Турнир пройдёт в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. Сроки проведения – с 30 января по 11 февраля.

Участники – шесть клубов РПЛ: «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.

Состав групп:

Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»

Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»

Расписание матчей Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги:

30 января, четверг:

19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар».

31 января, пятница:

19:30 мск. ЦСКА – «Ростов».

4 февраля, вторник:

15:00 мск. «Краснодар» – «Динамо»;

19:30 мс. «Зенит» – ЦСКА.

7 февраля, пятница:

15:00 мск. «Ростов» – «Зенит»;

19:30: мск. «Динамо» – «Спартак».

10 февраля, понедельник:

15:00 мск. Матч за 5-е место;

19:30 мск. Матч за 3-е место.

11 февраля, вторник:

19:30 мск. Финал.

Напомним, в 2023 и 2024 годах победителем Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги становился московский «Спартак».