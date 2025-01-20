«Матч ТВ» покажет все матчи Зимнего Кубка РПЛ — 2025

Все матчи третьего розыгрыша Winline зимнего Кубка РПЛ будут транслироваться на федеральном телеканале «Матч ТВ». Турнир пройдёт в городе Абу-Даби в Объединённых Арабских Эмиратах. Сроки проведения – с 30 января по 11 февраля.
Участники – шесть клубов РПЛ: «Спартак», «Ростов», «Краснодар», «Зенит», «Динамо» и ЦСКА.
Состав групп:
Группа 1: «Спартак», «Динамо», «Краснодар»
Группа 2: «Зенит», ЦСКА, «Ростов»
Расписание матчей Зимнего кубка Российской Премьер-Лиги:
30 января, четверг:
19:30 мск. «Спартак» – «Краснодар».
31 января, пятница:
19:30 мск. ЦСКА – «Ростов».
4 февраля, вторник:
15:00 мск. «Краснодар» – «Динамо»;
19:30 мс. «Зенит» – ЦСКА.
7 февраля, пятница:
15:00 мск. «Ростов» – «Зенит»;
19:30: мск. «Динамо» – «Спартак».
10 февраля, понедельник:
15:00 мск. Матч за 5-е место;
19:30 мск. Матч за 3-е место.
11 февраля, вторник:
19:30 мск. Финал.
Напомним, в 2023 и 2024 годах победителем Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги становился московский «Спартак».