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Матиас Перес отреагировал на слухи о конфликте Слишковича с легионерами «Оренбурга»

Матиас Перес отреагировал на слухи о конфликте Слишковича с легионерами «Оренбурга»
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Аргентинский защитник Матиас Перес, недавно перешедший из «Оренбурга» в парагвайский клуб «Серро Портеньо», отреагировал на слухи о конфликте главного тренера российской команды Владимира Слишковича с легионерами.

«У нас с Владимиром не было ни малейших проблем. Он кажется мне прекрасным тренером, и я желаю ему всего наилучшего в «Оренбурге». Я уверен, что они с честью выйдут из непростой турнирной ситуации. Не сомневаюсь, что всё у команды будет хорошо», — рассказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Оренбург» набрал восемь очков и расположился на последней строчке в турнирной таблице. Клуб отстаёт от зоны стыковых матчей на шесть очков.

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