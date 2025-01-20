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«Зенит» проведёт товарищеский матч со сборной Иордании в Катаре

«Зенит» проведёт товарищеский матч со сборной Иордании в Катаре
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Пресс-служба «Зенита» объявила, что команда Сергея Семака проведёт два товарищеских матча в Катаре в конце января — со сборной Иордании и армянским «Ноа».

«24 января петербуржцы сыграют с национальной командой Иордании — серебряным призёром Кубка Азии 2023 года. На данный момент команда располагается на 64-м месте в рейтинге ФИФА. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по петербургскому времени. Следующим соперником сине-бело-голубых станет клуб «Ноа», лидер текущего сезона чемпионата Армении. Игра пройдёт 27 января и начнётся в 17:30», — сказано в сообщении пресс-службы «Зенита», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). В зоне переходных матчей находятся «Химки» и «Факел». «Оренбург» и «Ахмат» занимают последние места в таблице. В следующем матче внутреннего первенства «Зенит» сыграет с ЦСКА на домашней арене.

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