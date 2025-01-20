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Матиас Перес эмоционально обратился к болельщикам «Оренбурга» после ухода из клуба

Матиас Перес эмоционально обратился к болельщикам «Оренбурга» после ухода из клуба
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Аргентинский защитник Матиас Перес эмоционально обратился к болельщикам «Оренбурга» после ухода из клуба. Напомним, футболист перешёл в парагвайский клуб «Серро Портеньо».

«Я желаю «Оренбургу» и его болельщикам всего наилучшего — они этого заслуживают. В этом городе я встретил прекрасных людей, по которым буду очень скучать. Надеюсь, однажды я вернусь, и мы ещё увидимся. Спасибо всем за эти два года. Благодаря вам я чувствовал себя так же комфортно в России, как дома», — рассказал Перес корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Перес перешёл в «Оренбург» в 2022 году. Всего футболист провёл за российский клуб 57 встреч, в которых отметился 10 забитыми голами.

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