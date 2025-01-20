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Юрий Жевнов рассказал о работе вратарской бригады «Зенита» на сборах

Юрий Жевнов рассказал о работе вратарской бригады «Зенита» на сборах
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Тренер вратарей «Зенита» Юрий Жевнов рассказал, как прошло начало зимних учебно-тренировочных сборов для бригады голкиперов сине-бело-голубых.

— Позади первая неделя сборов. Как она прошла для вратарской бригады?
— Прошла тяжело, так же, как и для полевых игроков. Первая неделя — самая тяжёлая после такого длительного перерыва. Но ребята молодцы, терпят. В принципе, сейчас всем игрокам тяжело.

— В первую неделю сборов, даже на первых тренировках, вратари принимали участие в упражнениях для полевых футболистов. Насколько для них полезен этот опыт?
— Когда есть возможность, мы всегда включаем их в квадраты, в различные игровые упражнения, чтобы они играли ногами. Другими способами это не смоделировать — ситуацию, когда есть давление от игроков. Считаю, что это было очень полезно, хотя и непросто, тем более на первой неделе, — приводит слова Жевнова пресс-служба клуба на официальном сайте.

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