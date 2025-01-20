«Ростов» объявил об уходе полузащитника Тугарева

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе полузащитника Романа Тугарева, который выступал за жёлто-синих с 2020 года.

«Между футбольным клубом «Ростов» и полузащитником Романом Тугаревым достигнута договорённость о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Тугарев провёл за основную команду «Ростова» 74 матча, забил восемь мячей и отдал пять голевых передач. Желаем Роме успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении пресс-службы «Ростова», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

Тугареву 26 лет, он является воспитанником академии «Локомотива». 17 октября 2020 года Роман перешёл на правах аренды до конца сезона в «Ростов». 12 февраля 2021 года жёлто-синие выкупили права на игрока, подписав с ним контракт на пять лет.

«Ростов» после 18 туров РПЛ сезона-2024/2025 занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.