Сумма долга Матвея Сафонова на сайте ФССП возросла до 67,4 млн рублей за семь месяцев

Задолженность вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова составляет более 67 млн рублей. Это следует из обновлённой информации в базе данных Федеральной службы судебных приставов России. В июне 2024-го Сафонов был должен 59,4 млн рублей.

Фото: Сайт ФССП

По состоянию на январь 2025 года в базе данных ФССП за голкипером парижан числится задолженность в размере 67 млн 469 тысяч 804 рубля и 7 копеек. Таким образом, долг Сафонова чуть больше чем за полгода возрос на 8 млн рублей. Отметим, что ещё прошлым летом стало известно, что Матвей должен рассчитаться с бывшей супругой по алиментам, а в дальнейшем – отдавать четверть своей зарплаты.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.