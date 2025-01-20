Экс-спортдиректор ЦСКА Мовсесьян рассказал, после чего к нему перестали прислушиваться

Бывший спортивный директор московского ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о своей роли в стане красно-синих в клубе во время последних трансферных окон.

— В конце 2023 года руководство приняло решение о том, что функционал спортивного директора будет передан другому человеку. На мой вопрос, нужно ли мне увольняться, руководство ответило, что мне следует продолжить работу, коммуницировать. В зимнее трансферное окно тренерский штаб ждал усиление. Клуб взял двух никому не известных футболистов (Сид Ахмед Айссауи и Амирхоссейн Риванди. — Прим. «Чемпионата»).

Считаю, это оказало влияние, ЦСКА занял шестое место по итогам сезона-2023/2024. Далее летнее трансферное окно, результаты которого, судя по всему, вновь удовлетворили руководство. Пришло понимание, что в моих услугах не нуждаются.

— У вас была возможность наложить вето или вмешаться в зимнее подписание тех футболистов?

— Во время заседания правления я сказал «нет» на этих двух футболистов, после чего к моему мнению больше не прислушивались. Летнее окно прошло без моего участия, — приводит слова Мовсесьяна Metaratings.

49-летний специалист работал в армейском клубе на разных должностях с 2012 года. С 2022 года он занимал должность спортивного директора. В конце 2024 года Мовсесьян покинул клуб.

Напомним, 20-летний Риванди перешёл в московский клуб в феврале 2024 года. За это время он успел провести в составе ЦСКА два матча. О трансфере Айссауи стало известно 20 февраля того же года, но он всё ещё не дебютировал за российский клуб. Сумма сделки составила порядка € 250 тыс.

ЦСКА по состоянию на сегодняшний день занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда Марко Николича набрала 31 очко по результатам 18 проведённых встреч. В следующем матче внутреннего первенства армейцы сыграют с «Зенитом».