Адвокат Сафонова отреагировал на возросший на 8 млн рублей долг голкипера «ПСЖ»

Адвокат вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова Андрей Крючков рассказал, что ему неизвестно, откуда взялась сумма в 67,4 млн рублей, которая числится как задолженность футболиста. Ранее стало известно, что задолженность Сафонова составляет более 67 млн рублей. Информация об этом появилась в базе данных Федеральной службы судебных приставов России. В июне 2024-го футболист был должен 59,4 млн рублей.

«Мы не знаем, откуда появилась данная сумма. Никаких новых исков в отношении Сафонова не появлялось», — приводит слова Крючкова «Матч ТВ».

Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» минувшим летом. За этот период он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, в трёх из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение голкипера с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.