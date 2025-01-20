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Агент Головина рассказал о состоянии полузащитника перед матчем с «Астон Виллой»

Агент Головина рассказал о состоянии полузащитника перед матчем с «Астон Виллой»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал о состоянии игрока перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бирмингемской «Астон Виллой», который состоится во вторник, 21 января.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
21 января 2025, вторник. 20:45 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Саша полноценно готовится и набирает кондиции к игре с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов. Раз Саша выходит на поле, значит, чувствует себя хорошо», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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