Агент Головина рассказал о состоянии полузащитника перед матчем с «Астон Виллой»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина, рассказал о состоянии игрока перед матчем 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов с бирмингемской «Астон Виллой», который состоится во вторник, 21 января.

«Саша полноценно готовится и набирает кондиции к игре с «Астон Виллой» в Лиге чемпионов. Раз Саша выходит на поле, значит, чувствует себя хорошо», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В текущем сезоне 28-летний Александр Головин провёл за «Монако» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.